Премьер Грузии заявил об отказе от экономических санкций против России

Грузия поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил в беседе с журналистами глава правительства Ираклий Гарибашвили.

«Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдет, и я хочу еще раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа», — пояснил он.

Тем не менее, по словам премьер-министра, грузинская сторона поддерживает Украину на всех уровнях и выступает за скорейшее прекращение спецоперации РФ по защите Донбасса. Гарибашвили добавил, что на сегодняшний день Грузия уже направила в Киев около 400 тонн гуманитарного груза, а также продолжает принимать на своей территории беженцев.

Ранее, 31 марта, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что республика принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса. Решение подверглось критике со стороны Госдумы РФ.

Ранее сообщалось о намерении правительства Грузии не поддерживать вводимые против России санкции. Кроме того, согласно опросу грузинской компании GORBI, большинство жителей Грузии (64,5%) поддержали отказ от санкций против России.

При этом 30,4% респондентов назвали этот шаг неправильным. Еще 5,2% затруднились или отказались ответить на вопрос.

25 февраля грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что с учетом национальных интересов Грузии страна не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях против России.

В тот же день первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров приветствовал такое решение Гарибашвили.

Санкции против России были введены рядом западных стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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