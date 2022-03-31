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Грузия присоединилась к экономическим санкциям против РФ из-за Украины

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Грузия принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса. Об этом в четверг, 31 марта, заявила президент республики Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN.

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«Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях [против РФ], и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», — сказала Зурабишвили.

Сообщение о санкциях против РФ прозвучало на фоне заявлений о возможном присоединении Южной Осетии к России, о котором накануне, 30 марта, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

31 марта стало известно, что решение страны войти в состав РФ Грузия не поддержала.

До этого сообщалось о решении правительства Грузии не поддерживать вводимые против России санкции. Кроме того, согласно опросу грузинской компании GORBI, большинство жителей Грузии (64,5%) поддержали отказ от санкций против России.

При этом 30,4% респондентов назвали этот шаг неправильным. Еще 5,2% затруднились или отказались ответить на вопрос.

25 февраля грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что с учетом национальных интересов Грузии страна не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях против России.

В тот же день первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров приветствовал такое решение Гарибашвили.

Санкции против России были введены рядом западных стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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