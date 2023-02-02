Киевский режим проводит тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонской области. Об этом 2 января заявил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.

«Огромные проблемы сейчас у местного населения из-за повальной мобилизации. То есть она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей. Люди боятся выходить элементарно на улицу, чтобы не быть схваченными и насильно помещенными в украинские подразделения, которые сразу же посылаются в самые горячие точки фронта, откуда они вряд ли вернутся вообще», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Барбашов отметил, что власти Украины относятся к людям, как к пушечному мясу. По его словам, местное население часто задает вопросы российским чиновникам, когда они вернутся в Снигиревский район.

Барбашов выразил уверенность, что мирные жители почувствовали разницу между деятельностью российской и украинской администраций.

Накануне начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач заявил, что военнообязанные жители Украины, ограниченно пригодные к службе, могут быть призваны в вооруженные силы страны в рамках мобилизации. По его словам, они могут служить в учреждениях и учебных заведениях минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также других небоевых подразделениях.

Ранее, 30 января, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украине срочно нужна «максимальная мобилизация» из-за критической ситуации на фронте.

Тогда же депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Уклонистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отмечал, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

До этого, 9 января, стало известно, что на Украине началась новая волна мобилизации: мужчинам призывного возраста вручают повестки в людных местах. В Кировоградской области, например, повестки вручают силой, как и в Одессе. Однако в ряде случаев это мероприятие не обошлось без сопротивления со стороны призывников. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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