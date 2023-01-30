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Экс-генпрокурор Украины призвал к максимальной мобилизации

Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что стране срочно нужна «максимальная мобилизация»
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Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
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Украине срочно нужна «максимальная мобилизация» из-за критической ситуации на фронте. Об этом в понедельник, 30 января, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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По его словам, ситуация для ВСУ критическая.

«Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации. Сегодня ситуация критическая», — сказал Луценко в эфире львовского телеканала НТА.

В настоящее время на Украине началась новая волна мобилизации. В частности, самая масштабная мобилизация с начала конфликта проходит в Закарпатье, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

Ранее в понедельник депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Уклонистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отмечал, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

Согласно ряду сообщений, министерство обороны Украины собирается призвать до 100 тыс. новобранцев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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