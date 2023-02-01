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На Украине заявили о возможной мобилизации ограниченно пригодных к службе
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На Украине заявили о возможной мобилизации ограниченно пригодных к службе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Myakukrinform
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Военнообязанные жители Украины, ограниченно пригодные к службе, могут быть призваны в вооруженные силы страны в рамках мобилизации. Об этом 1 февраля заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

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«Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения», — заявил Горбач военному медиацентру Украины.

Уточняется, что военнообязанные с такой категорией годности могут служить в учреждениях и учебных заведениях минобороны Украины, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также других небоевых подразделениях.

30 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украине срочно нужна «максимальная мобилизация» из-за критической ситуации на фронте.

Ранее в понедельник депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Уклонистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отмечал, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

Согласно ряду сообщений, министерство обороны Украины собирается призвать до 100 тыс. новобранцев.

В начале января стало известно, что на Украине началась новая волна мобилизации: мужчинам призывного возраста вручают повестки в людных местах. В Кировоградской области, например, повестки вручают силой, как и в Одессе. Однако в ряде случаев это мероприятие не обошлось без сопротивления со стороны призывников. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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