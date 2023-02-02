Пять кораблей с агропродукцией покинули порты Украины

Пять кораблей с кукурузой и соевыми бобами покинули порты Украины. Грузы планируется доставить в Испанию, Португалию, Турцию, Египет и Китай. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ).

«1 февраля пять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 216 719 т зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы», ― отметили в СКЦ.

Корабль Manna с 51,4 т кукурузы направляется в Португалию, судно Donna Judi везет 33 тыс. т пшеницы в Испанию. Также сухогруз Barra доставит 41 тыс. т пшеницы в Турцию, судно The Ruler доставит в Китай 65,1 тыс. т кукурузы. Еще 16,5 тыс. т пшеницы и 9,7 тыс. т соевых бобов доставит в Египет корабль Lolo Gate.

Помимо этого, четыре корабля направляются в порты Украины, ранее пройдя по морскому гуманитарному коридору.

«По состоянию на 1 февраля общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 19 288 350 т. Всего на данный момент было разрешено движение 1390 судов: 696 на прибытие в украинские порты и 694 ― на выход из них», ― добавили в СКЦ.

Ранее, 26 января, посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что отправленное Россией судно с удобрениями для Малави при посредничестве ООН так и не дошло до этой страны после более пяти месяцев.

Он напомнил, что Россия распорядилась передать 262 тыс. т удобрений, заблокированных странами Европы, беднейшим странам мира на безвозмездной основе. Однако корабль с 20 тыс. т груза вышел из Нидерландов в Малави в ноябре и до сих пор не пришел в пункт назначения.

21 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках зерновой сделки в разные страны было поставлено 18 млн т сельскохозяйственной продукции.

При этом, как сообщили в МИД РФ в тот же день, большая часть продукции в рамках черноморской инициативы поступает не в бедные страны, как предполагалось, а в государства с высоким уровнем доходов. Так, по данным ведомства, в бедные страны поступило всего 551 527 т, что составляет 3% от общего объема поставок.

Ранее, 9 января, в СКЦ сообщили, что ни один корабль не смог выйти из портов Украины в рамках зерновой сделки из-за непогоды. Еще три сухогруза двигались в сторону Украины по гуманитарному коридору.

26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в зерновой сделке есть существенные достижения. По его словам, проблема с экспортом удобрений из России полностью не решена, однако есть существенные продвижения в этом вопросе.

Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле 22 июля. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.