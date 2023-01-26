Единственное судно с удобрениями РФ под эгидой ООН так и не дошло до Малави

Единственное судно с удобрениями, которые Россия безвозмездно передала Малави при посредничестве Организации Объединенных Наций (ООН), почти за пять месяцев так и не дошло до этой страны. Об этом «РИА Новости» 26 января заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Он напомнил об инициативе российской стороны по безвозмездной передаче заблокированных в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах 262 тыс. т удобрений беднейшим странам.

Как отметил Ерхов, первая и единственная партия продукции в 20 тыс. т была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября прошлого года. При этом российская сторона дополнительно взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке груза, а также оплатила «посреднические услуги» ВПП ООН в размере $200 тыс.

По его словам, удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря и сейчас должны находиться на пути в Малави.

«Таким образом, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти пять месяцев, и груз еще не дошел до получателя. Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 тыс. т продукции», — заявил Ерхов.

21 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках зерновой сделки в разные страны было поставлено 18 млн т сельскохозяйственной продукции.

При этом, как сообщили в МИД РФ в тот же день, большая часть продукции в рамках черноморской инициативы поступает не в бедные страны, как предполагалось, а в государства с высоким уровнем доходов. Так, по данным ведомства, в бедные страны поступило всего 551 527 т, что составляет 3% от общего объема поставок.

В своем заявлении российский МИД также отверг обвинения ООН о якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке. Как отметили в ведомстве, список и очередность проверок формируются украинской стороной.

16 декабря прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается во внесении коррективов, без которых Москва не видит в ней смысла. В частности, он обратил внимание на то, что большая часть зерновых потоков и продовольствия с Украины продолжает идти в развитые страны — Францию, Испанию, Нидерланды и Германию. Хотя начиналась эта инициатива с разговоров о том, что Россия мешает усилиям по преодолению голода во всем мире и беднейших странах.

В конце ноября в Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Ранее суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В связи с этим Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах Евросоюза (ЕС) удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Российского лидера возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран ЕС, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.