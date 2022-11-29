Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин поручил восстановить Приазовский технический университет
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины
Политика
СФ рассмотрит обращение к парламентам мира из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Мир
Президент Хорватии предрек ЕС закупку газа у США втридорога
Авто
Вьетнамская марка VinFast отложила продажи своих машин в Европе
Мир
Резников заявил о доставке на Украину первой французской РСЗО LRU MLRS
Мир
Эрдоган заявил о цели поставить Турцию в центр нового миропорядка
Мир
Названы сроки строительства ж/д ветки из России в Иран
Мир
Интернет-сервис Starlink повысил тарифы для украинцев на $15
Экономика
Спрос на российские бренды одежды вырос на 30% в 2022 году
Авто
Tesla объявила о рестайлинге Model 3
Мир
Bloomberg узнало о планах НАТО вернуться к идее поставок Киеву истребителей
Сюжет:

Первое судно с российскими удобрениями вышло из Нидерландов в Африку

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Yuriko Nakao
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Об этом говорится в распространенном 29 ноября сообщении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Пролив воли: как закрытие Босфора для судов без страховки P&I скажется на РФ
И почему в Турции полагают, что поставки российского зерна от этого не пострадают

«Первая партия, содержащая 20 тыс. тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик. Это первая из серии поставок удобрений, предназначающихся ряду других африканских стран, которые будут осуществлены в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.

Суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.

11 ноября Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тыс. т российских удобрений, застрявших в порту Роттердама. На следующий день глава компании «Уралхим-Уралкалий» Дмитрий Коняев сообщил, что достигнута и договоренность о вывозе в Африку удобрений, заблокированных в Бельгии и Эстонии.

В то же время, как подчеркнул 16 ноября в беседе с «Известиями» замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, до 80% арестованных рядом европейских стран удобрений остается в Латвии. Рига до сих пор не дала никаких разрешений, чтобы начать процесс отгрузки.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 ноября рассказал «Известиям», что ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022