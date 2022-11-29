Первое судно с российскими удобрениями вышло из Нидерландов в Африку

В Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Об этом говорится в распространенном 29 ноября сообщении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Первая партия, содержащая 20 тыс. тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик. Это первая из серии поставок удобрений, предназначающихся ряду других африканских стран, которые будут осуществлены в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.

Суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.

11 ноября Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тыс. т российских удобрений, застрявших в порту Роттердама. На следующий день глава компании «Уралхим-Уралкалий» Дмитрий Коняев сообщил, что достигнута и договоренность о вывозе в Африку удобрений, заблокированных в Бельгии и Эстонии.

В то же время, как подчеркнул 16 ноября в беседе с «Известиями» замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, до 80% арестованных рядом европейских стран удобрений остается в Латвии. Рига до сих пор не дала никаких разрешений, чтобы начать процесс отгрузки.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 ноября рассказал «Известиям», что ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.