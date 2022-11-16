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Замглавы МИД Вершинин рассказал о судьбе арестованных в Европе российских удобрений

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Из 280 тыс. т удобрений, находившихся на борту российских судов, арестованных рядом европейских стран летом, до 80% по-прежнему остается в Латвии. Об этом «Известиям» 16 ноября рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«Подчеркну особо, что до 80% из этих 280 тыс. т остается в Латвии. И Латвия до сих пор не дала никаких разрешений, чтобы начать процесс отгрузки», — сказал дипломат.

Вершинин напомнил, что суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь на Африканском континенте.

Но пока дело сдвинулось с мертвой точки только частично. 11 ноября Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тыс. т российских удобрений, застрявших в порту Роттердама. А днем позже глава компании «Уралхим-Уралкалий» Дмитрий Коняев сообщил, что достигнута и договоренность о вывозе в Африку удобрений, заблокированных в Бельгии и Эстонии.

«Затягивание этого вопроса на месяцы было нам непонятно и осуждаемо с нашей стороны. Если кто-то говорил о продовольственной безопасности, о необходимости бороться с голодом, они должны были моментально принять решения, чтобы эти удобрения ушли по назначению», — подчеркнул Вершинин.

При этом он добавил: чтобы обеспечить урожай следующего года, «абсолютно необходимо как можно быстрее» решить вопрос с экспортом российских удобрений в целом.

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