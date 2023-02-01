Жители Великобритании пожаловались на рекордный рост цен

Британцы столкнулись с историческим ростом цен на газ, электричество и продовольствие в стране. Об этом 31 января заявил местный пивовар Ричард Нейсби немецкому изданию Spiegel.

«Наша пивоварня существует уже 23 года, и дела у нас идут хуже некуда. Цены на солод и электроэнергию выросли в два раза. Кроме того, нам придется столкнуться с 30-процентным повышением налога на прибыль», — рассказал он.

Мужчина добавил, что его сильно тревожит ситуация в Великобритании. По его словам, ему приходится ходить пешком и покупать более дешевые вещи, чем раньше, так как стоимость повседневных продуктов сильно возросла.

Ранее, 12 декабря, аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.

27 ноября издание Observer написало, что британским учителям приходится подрабатывать из-за слишком высоких цен, вызванных кризисом. Уточнялось, что дополнительный заработок ищет каждый 10-й педагог. Чаще всего учителя подрабатывают репетиторством, в баре или такси.

Еще в конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета во время кризиса стоимости жизни.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. В частности, 1 февраля протестующие крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании, в которой могут принять участие до 500 тыс. человек по всей стране, начали марш в центре Лондона. В стачке участвуют сотрудники сферы образования, государственные служащие, железнодорожники и другие работники транспортного сектора. Они выступают за увеличение заработной платы.

В декабре The Telegraph со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщал, что в 2022 году страна потеряла рекордное количество рабочих дней из-за забастовок с 1990 года. Их общее количество составило 1,2 млн, 417 тыс. из которых было потрачено в октябре.