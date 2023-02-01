Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Британии начали марш в Лондоне

Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании, в которой могут принять участие до 500 тыс. человек по всей стране, начали марш в центре Лондона. Об этом 1 февраля сообщает телеканал Sky News.

Среди бастующих работники из разных отраслей, однако основную группу протестующих представляют сотрудники сферы образования. В частности, более 300 тыс. учителей из Англии и Уэльса и 70 тыс. работников вузов.

Кроме того, в стачке участвуют государственные служащие, железнодорожники и другие работники транспортного сектора.

Протестующие выступают за увеличение заработной платы.

В Великобритании с конца прошлого года наблюдается волна забастовок и митингов работников разных сфер на фоне рекордной инфляции и усугубления экономической ситуации в стране.

В частности, сообщалось, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.

Вместе с тем в декабре председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави заявил о том, что медицинским работникам в Великобритании следует перестать бастовать против сокращения заработной платы, ведь сейчас время объединиться против России.