Эксперт оценила вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове

Доцент СПбГУ, специалист по Корейскому полуострову Ирина Ланцова заявила, что эскалация конфликта между КНДР и Южной Кореей может привести к ядерному столкновению.

Таким образом она отреагировала на заявление главы Пентагона Ллойда Остина о готовности США применить ядерное оружие против КНДР для защиты Южной Кореи.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 1 февраля, эксперт отметила, что на данном этапе угрозы применения такого вооружения не так высоки. По словам Ланцовой, подобные угрозы звучат не в первый раз.

«Конфликт нарастает, идет по спирали, спираль сужается, с каждым разом заявления всё более громкие. К сожалению, рано или поздно он может вылиться в какие-то более серьезные столкновения», — заявила специалист.

Она также высказала мнение, что пока угрозы можно воспринимать как слова, но указала на то, что в условиях конфликта и отсутствия достаточного количества информации, а также скоростного принятия решений могут происходить ошибки.

31 января Ллойд Остин допустил применение США ядерного оружия для защиты Южной Кореи. Он указал на бесчисленное количество провокаций со стороны КНДР в 2022 году, пишет НСН. Вашингтон и Сеул осудили эти «опасные» действия, расшатывающие, по их мнению, обстановку в регионе, отмечает телеканал «360».

Он добавил, что для защиты Южной Кореи США могут использовать обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны. Ллойд подчеркнул, что «американцы официально готовы применять ядерное оружие для «защиты» любого режима, который для них «свой», пишет Pravda.Ru.

Остин отметил, что в Южной Корее служат 28,5 тыс. военнослужащих США, что должно демонстрировать стремление поддерживать мир на полуострове, отмечает телеканал «Звезда». Он сообщил, что Вашингтон и Сеул повысили уровень совместной готовности и подготовки, а также расширили охват и масштаб учений двух стран, пишет RT.

«Два лидера обязались расширить и усилить уровень и масштаб совместных учений в этом году», — приводит REGNUM заявление Пентагона.

Также 31 января писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока СПб Кирилл Котков оценил заявление Ллойда о готовности США применить ядерное оружие. По его словам, это намерение США устроить очередной очаг напряженности вблизи границ своих стратегических противников — России и Китая. Кроме того, руководство США умело пользуется региональными конфликтами, чтобы решать свои геополитические задачи по сдерживанию других стран, отмечает Федеральное агентство новостей.

В начале января 2023 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Соединенные Штаты и Южная Корея отрабатывают ответные меры на возможное применение КНДР ядерного оружия, напоминает сайт kp.ru.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США создают «азиатскую версию НАТО» под предлогом укрепления связи с Южной Кореей и Японией. Он выразил мнение, что Вашингтон давит на Сеул, вводя туда ядерные ударные средства «на уровне постоянного размещения», отмечает «Москва 24». Ким Чен Ын указал на необходимость «придания мощного импульса» укреплению самообороны страны в таких условиях.