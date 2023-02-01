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Суд оштрафовал американку за выгул теленка на Красной площади

Суд назначил гражданке США Алисии Дэй, задержанной за выгул теленка на Красной площади, штраф 20 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тверской районный суд города Москвы в среду, 1 февраля, назначил гражданке США Алисии Дэй, задержанной за выгул теленка на Красной площади, административный штраф в размере 20 тыс. рублей.

Американка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В отношении Дэй также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Данный протокол позднее рассмотрит другой судья.

«Я рада, что не буду сидеть!» — сказала Дэй после заседания суда.

Ранее сообщалось, что женщина провела ночь в отделении полиции.

Источник «Известий» рассказал, что всего гражданка США владеет тремя телятами. Последнего ей 31 января привез мужчина из Ярославской области. Дэй попросила отвезти ее вместе с животным на Красную площадь за 90 тыс. рублей. Мужчина отговаривал ее от этого, но в итоге выполнил просьбу.

В итоге оба были задержаны правоохранительными органами. В полиции водитель пожаловался на странное поведение спутницы, которая по дороге долго общалась с теленком.

В 2019 году про Дэй писал британский таблоид Daily Mail. Известно, что тогда она спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, а затем привезла ее жить домой в маленькую квартиру в британской столице.

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