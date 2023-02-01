Стали известны подробности прогулки американки с теленком на Красной площади

Теленок, которого американка Алисия Дэй вывела на прогулку на Красной площади в Москве, был привезен к ней из Ярославской области.

Источник «Известий» рассказал, что всего гражданка США владеет тремя телятами. Последнего ей 31 января привез мужчина из соседнего региона.

Дэй попросила отвезти ее вместе с животным на Красную площадь за 90 тыс. рублей. Мужчина отговаривал ее от этого, но в итоге выполнил просьбу.

В итоге оба были задержаны правоохранительными органами. В полиции водитель пожаловался на странное поведение спутницы, которая по дороге долго общалась с теленком.

В отношении Дэй были возбуждены административные дела по ч. 6.1 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее сообщалось, что женщина провела ночь в отделении полиции. Как рассказала сама американка, она купила животное через сервис «Авито», а затем она решила показать теленку Красную площадь.

В 2019 году про Дэй писал британский таблоид Daily Mail. Известно, что тогда она спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, а затем привезла ее жить домой в маленькую квартиру в британской столице.