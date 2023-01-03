 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике над морем
Мир
В Иране приговорили к казни еще одного участника беспорядков
Мир
Высший военный орган НАТО анонсировал встречу по Украине
Мир
Сотрудника Иностранного легиона Украины обвинили в кражах лекарств и пожертвований
Мир
В США предсказали коллапс Запада после поражения на Украине
Мир
Премьер Польши счел допустимой казнь за особо тяжкие преступления
Общество
Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин
Мир
Премьер Польши назвал несчастным случаем взрыв гранатомета в здании полиции
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка в Кировске арестовали на два месяца
Туризм
В Абхазии вступил в силу закон об отмене курортного сбора
Мир
Премьер Польши напомнит Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Мир
Массовый сбой произошел в кассах торговых сетей и АЗС Белоруссии
/

Шарики да кролики: как талисман 2023 года вошел в наше сознание

Что символизирует заяц в фольклоре, мифологии и геральдике
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Символ наступившего года по китайскому календарю — кролик (он же в представлении некоторых любителей символов — заяц, он же — кот). В русской культуре из этой триады чаще всего встречается образ зайца. Что естественно, поскольку этот зверек более распространен в России, рассказали «Известиям» эксперты. Заяц — герой множества сказок, нередко его изображения встречаются и в геральдике. Обычно символизирует хитрость, скорость, изворотливость и даже детородную силу. Но заяц не лишен и недостатков, один из которых — трусость. А в славянской мифологии его даже отожествляли с чертом. Почему наши предки верили, что встреча с зайцем принесет несчастье, и какой смысл в символ Нового года вкладывают на Востоке — в материале «Известий».

Главный лесной трикстер

Идея отожествлять каждый год с животными пришла к нам из китайского календаря. Так, 2023 год, согласно восточной традиции, пройдет под покровительством черного водяного кролика (по другой версии, зайца или кота). Новый символ вступит в свои права только 22 января, в Китайский Новый год.

В русской народной традиции кролик не занимает особого места, потому что почти не встречается в дикой природе. А вот его собрат — заяц — присутствует как в фольклоре, так и в русской словесности, рассказал «Известиям» фольклорист и востоковед Сергей Неклюдов.

Шарики да кролики
кролик
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Ставить на уши: россияне стали брать кроликов в аренду для фотосессий
Почему съемки в качестве символа года опасны для животных

— Заяц, или кролик в восточном календаре имеет отличную от нашей символику. В русской традиции заяц появился, конечно, не из-за китайского зодиака. Этот зверек в принципе очень распространен в России, поэтому он и стал героем многих сказок и поверий. В фольклоре заяц чаще всего олицетворяет кротость, робость, трусость. С другой стороны, ему приписывают хитрость и обман. Интересно, что в фольклоре заяц почти не вступает в отношения с людьми. В основном он взаимодействует с более сильным животными и благодаря своей изворотливости выходит победителем из схваток, — рассказал специалист.

Кроме того, заяц из-за приписываемых ему черт характера, стал героем многих фразеологизмов, добавил Сергей Неклюдов. Выражения «труслив как заяц», «заячье сердце», «заячья душа» и т.п. своим появлением обязаны мнению, что эти животные очень трусливы. Хитрость этого зверька подарила нам выражение «ехать зайцем», то есть без билета. А пословица «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» намекает на скорость и изворотливость этого лесного жителя. Поэтому-то и гоняться за двумя зайцами не стоит — слишком сложная задача. Образ зайца в массовой культуре не всегда связан со страхом. Нередко зверек предстает как удалой и нахальный проказник. Такого героя можно встретить в баснях, комиксах и мультфильмах.

Кроличья пора: символ 2023 года уступил в продажах прошлогоднему тигру
Почему россияне начали экономить на новогодних сувенирах

Охота до зайцев

А вот в славянской мифологии заяц представлен менее безобидным существом. Ему даже приписывали служение черту. Считалось, что заяц ведет за собой темную силу, поэтому если он перебежал тебе дорогу, случится несчастье. Кроме того, из-за плодовитости зверек олицетворял детородную силу и его нередко вспоминали во время брачных обрядов. Называя жениха заюшкой и заинькой, люди как бы призывали силу зайца в надежде, что так у молодоженов быстрее родятся дети.

Распространен этот зверек и в геральдике. Хотя заяц не является каноническим символом, на гербах российских городов его можно встретить довольно часто.

Шарики да кролики
игрушки
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Появление зайца или нескольких зайцев на гербе того или иного города прежде всего связано с тем, что эти края входят в ареал зверька. Обычно символика отражает какое-то важное явление для города или популярный промысел. Например, на зайцев охотились во Владимирской губернии — так этот зверек появился на гербе города Коврова. Кроме того, заяц в геральдике — символ чуткости, бесстрашия и стремительности, — рассказал кандидат исторических наук Ефим Комаровский.

Большая переменная: чем россиянам запомнится 2022-й
Главные события уходящего года в экономике, политике, культуре и спорте

Ушастых можно также встретить на гербах Кочевского района Пермского края и города Конаково в Тверской области.

В восточной традиции черный водяной кролик, или кот, как его иногда называют, — это наследник года ушедшего, говорит астролог Любовь Калиновская.

— Дело в том, что кот и тигр, который был символом прошлого года, своего рода родственники. Поэтому в грядущем году мы будем доделывать те дела, которые остались незаконченными. Тем не менее кот и кролик — более спокойные и сдержанные животные, так что стоит ожидать большей размеренности, теплоты и уюта, — отметила она.

Привычка отождествлять каждый новый год с животными из китайского зодиака начала формироваться в СССР еще в хрущевские времена. А пика достигла в конце 80-х – начале 90-х годов, когда СМИ открыли свои страницы для публикации восточных эзотерических и космологических учений, ранее рассказал «Известиям» фольклорист, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Никита Петров.

Шарики да кролики
каток
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В 1990-х восточный календарь стал чрезвычайно популярным. Это можно связать с развитием неоязычества и New Age культуры. Когда Советский Союз распался, люди начали искать новые ориентиры. Пытались цементировать какое-то представление о будущем, в том числе и через восточные гороскопы, отметил он.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023