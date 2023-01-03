Шарики да кролики: как талисман 2023 года вошел в наше сознание

Символ наступившего года по китайскому календарю — кролик (он же в представлении некоторых любителей символов — заяц, он же — кот). В русской культуре из этой триады чаще всего встречается образ зайца. Что естественно, поскольку этот зверек более распространен в России, рассказали «Известиям» эксперты. Заяц — герой множества сказок, нередко его изображения встречаются и в геральдике. Обычно символизирует хитрость, скорость, изворотливость и даже детородную силу. Но заяц не лишен и недостатков, один из которых — трусость. А в славянской мифологии его даже отожествляли с чертом. Почему наши предки верили, что встреча с зайцем принесет несчастье, и какой смысл в символ Нового года вкладывают на Востоке — в материале «Известий».

Главный лесной трикстер

Идея отожествлять каждый год с животными пришла к нам из китайского календаря. Так, 2023 год, согласно восточной традиции, пройдет под покровительством черного водяного кролика (по другой версии, зайца или кота). Новый символ вступит в свои права только 22 января, в Китайский Новый год.

В русской народной традиции кролик не занимает особого места, потому что почти не встречается в дикой природе. А вот его собрат — заяц — присутствует как в фольклоре, так и в русской словесности , рассказал «Известиям» фольклорист и востоковед Сергей Неклюдов.

Шарики да кролики Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Заяц, или кролик в восточном календаре имеет отличную от нашей символику. В русской традиции заяц появился, конечно, не из-за китайского зодиака. Этот зверек в принципе очень распространен в России, поэтому он и стал героем многих сказок и поверий. В фольклоре заяц чаще всего олицетворяет кротость, робость, трусость. С другой стороны, ему приписывают хитрость и обман. Интересно, что в фольклоре заяц почти не вступает в отношения с людьми. В основном он взаимодействует с более сильным животными и благодаря своей изворотливости выходит победителем из схваток , — рассказал специалист.

Кроме того, заяц из-за приписываемых ему черт характера, стал героем многих фразеологизмов, добавил Сергей Неклюдов. Выражения «труслив как заяц», «заячье сердце», «заячья душа» и т.п. своим появлением обязаны мнению, что эти животные очень трусливы. Хитрость этого зверька подарила нам выражение «ехать зайцем», то есть без билета. А пословица «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» намекает на скорость и изворотливость этого лесного жителя. Поэтому-то и гоняться за двумя зайцами не стоит — слишком сложная задача. Образ зайца в массовой культуре не всегда связан со страхом. Нередко зверек предстает как удалой и нахальный проказник. Такого героя можно встретить в баснях, комиксах и мультфильмах.

Охота до зайцев

А вот в славянской мифологии заяц представлен менее безобидным существом. Ему даже приписывали служение черту. Считалось, что заяц ведет за собой темную силу, поэтому если он перебежал тебе дорогу, случится несчастье. Кроме того, из-за плодовитости зверек олицетворял детородную силу и его нередко вспоминали во время брачных обрядов. Называя жениха заюшкой и заинькой, люди как бы призывали силу зайца в надежде, что так у молодоженов быстрее родятся дети.

Распространен этот зверек и в геральдике. Хотя заяц не является каноническим символом, на гербах российских городов его можно встретить довольно часто.

Шарики да кролики Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Появление зайца или нескольких зайцев на гербе того или иного города прежде всего связано с тем, что эти края входят в ареал зверька. Обычно символика отражает какое-то важное явление для города или популярный промысел. Например, на зайцев охотились во Владимирской губернии — так этот зверек появился на гербе города Коврова. Кроме того, заяц в геральдике — символ чуткости, бесстрашия и стремительности, — рассказал кандидат исторических наук Ефим Комаровский.

Ушастых можно также встретить на гербах Кочевского района Пермского края и города Конаково в Тверской области.



В восточной традиции черный водяной кролик, или кот, как его иногда называют, — это наследник года ушедшего , говорит астролог Любовь Калиновская.

— Дело в том, что кот и тигр, который был символом прошлого года, своего рода родственники. Поэтому в грядущем году мы будем доделывать те дела, которые остались незаконченными. Тем не менее кот и кролик — более спокойные и сдержанные животные, так что стоит ожидать большей размеренности, теплоты и уюта, — отметила она.

Привычка отождествлять каждый новый год с животными из китайского зодиака начала формироваться в СССР еще в хрущевские времена. А пика достигла в конце 80-х – начале 90-х годов, когда СМИ открыли свои страницы для публикации восточных эзотерических и космологических учений , ранее рассказал «Известиям» фольклорист, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Никита Петров.

Шарики да кролики Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В 1990-х восточный календарь стал чрезвычайно популярным. Это можно связать с развитием неоязычества и New Age культуры. Когда Советский Союз распался, люди начали искать новые ориентиры. Пытались цементировать какое-то представление о будущем, в том числе и через восточные гороскопы, отметил он.