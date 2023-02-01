Гражданку США задержали за прогулку на Красной площади с теленком

Гражданка США Алисия Дэй была задержана правоохранительными органами за выгул теленка на Красной площади. Об этом 1 февраля сообщает источник «Известий».

Отмечается, что женщина провела ночь в отделении полиции и теперь на нее составлен административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

На данный момент Дэй угрожает административный арест, штраф или обязательные работы. Как рассказала сама американка, она купила животное через сервис «Авито», а затем она решила показать теленку Красную площадь.

В 2019 году про активистку писал британский таблоид Daily Mail. Известно, что тогда Дэй спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, а затем привезла ее жить домой в маленькую квартиру в британской столице.

Ранее, 13 января, в Новосибирске мужчина сломал нос подростку за замечание о выгуле собаки без поводка. По данным ведомства, 16-летняя девушка выгуливала йоркширского терьера. Внезапно на ее питомца напал хаски, с которым гулял мужчина. После того как несовершеннолетней удалось отбить свою собаку, она сделала ему замечание по поводу отсутствия поводка, за что тот ударил ее в лицо.