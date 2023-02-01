Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны
Политика
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Экономика
«Газпром» увеличил транзит через Украину до 29,4 млн куб. м в сутки
Мир
Глава МЭА предрек Европе серьезные трудности следующей зимой
Мир
Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана
Политика
Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО
Мир
Профсоюз объявил серию забастовок рабочих из-за инфляции Финляндии
Мир
Старейший участник Олимпийских игр Сьенра скончался в возрасте 107 лет
Мир
Болдуину официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве
Мир
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе
Армия
Заградотряд ВСУ расстрелял трех украинских солдат при попытке бегства с позиций
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине

Гражданку США задержали за прогулку на Красной площади с теленком

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданка США Алисия Дэй была задержана правоохранительными органами за выгул теленка на Красной площади. Об этом 1 февраля сообщает источник «Известий».

Шарики да кролики: как талисман 2023 года вошел в наше сознание
Что символизирует заяц в фольклоре, мифологии и геральдике

Отмечается, что женщина провела ночь в отделении полиции и теперь на нее составлен административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

На данный момент Дэй угрожает административный арест, штраф или обязательные работы. Как рассказала сама американка, она купила животное через сервис «Авито», а затем она решила показать теленку Красную площадь.

В 2019 году про активистку писал британский таблоид Daily Mail. Известно, что тогда Дэй спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, а затем привезла ее жить домой в маленькую квартиру в британской столице.

Ранее, 13 января, в Новосибирске мужчина сломал нос подростку за замечание о выгуле собаки без поводка. По данным ведомства, 16-летняя девушка выгуливала йоркширского терьера. Внезапно на ее питомца напал хаски, с которым гулял мужчина. После того как несовершеннолетней удалось отбить свою собаку, она сделала ему замечание по поводу отсутствия поводка, за что тот ударил ее в лицо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023