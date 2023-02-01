В Кремле одобрили идею о вознаграждениях за уничтоженные западные танки

Решение властей Забайкальской области выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Abrams (США) и Leopard (Германия) в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса свидетельствует о единении всей страны. Об этом заявил 1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это лишний раз свидетельствует о единении, желании всех способствовать так или иначе, прямо или косвенно, ходу СВО, достижению целей. Что касается этих танков, как мы уже говорили, их будут жечь. Тем более если будут такие поощрительные меры, энтузиастов будет еще больше», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Также Песков указал, что пока указанной западной техники у Украины нет и де-факто пока не может быть на поле боя. Поскольку для того, чтобы освоить управление данными танками, потребуется какой-то период подготовки.

«Вместе с тем мы видим, скажем так, и аналогичные инициативы, которые озвучиваются по линии бизнеса. Называются разные суммы за сожженную, уничтоженную и захваченную технику», — прокомментировал он решение властей Забайкальского края.

Ранее, 30 января, сообщалось, что глава Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о том, что военным региона, захватившим на Украине немецкие танки Leopard или американские Abrams, будет положена премия. Так, за захват танка Leopard любой модификации обещано 3 млн рублей, а за уничтожение — 1 млн рублей.

Захват и уничтожение американских танков Abrams оцениваются в 1,5 млн и 500 тыс. рублей соответственно. Аналогичная премия полагается также в случае захвата или уничтожения танка любой другой страны НАТО. Кроме того, выплаты получат и те, кто участвовал в захвате или уничтожении танка.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Дениса Денисова, которым он поделился в беседе с «Известиями», идея властей Забайкальского края — преждевременная. Эксперт считает, что поскольку большая часть указанных видов вооружения будет поставлена только к концу этого года, представители власти «явно забежали вперед паровоза».

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. 26 января Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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