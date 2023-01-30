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Политолог оценил идею выплат за захват западных танков на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Army
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Идея властей Забайкальского края о выплатах до 3 млн рублей за захват и уничтожение танков, поставленных западными странами Украине, преждевременная, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. Об этом он заявил в понедельник, 30 января, в беседе с «Известиями».

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«С учетом последних новостей о том, что большая часть указанных видов вооружения будет поставлена только к концу этого года, явно забежали вперед паровоза представители власти. Хотя с точки зрения публичной информации, пиар-сопровождения, наверное, это им показалось целесообразным в нынешней ситуации», — отметил он.

Ранее в этот день стало известно, что глава Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о том, что военным региона, захватившим на Украине немецкие танки Leopard или американские Abrams, будет положена премия. Так, за захват танка Leopard любой модификации обещано 3 млн рублей, а за уничтожение — 1 млн рублей. Американские танки Abrams оцениваются в 1,5 млн и 500 тыс. рублей соответственно. Аналогичная премия полагается также в случае захвата или уничтожения танка любой другой страны НАТО. Кроме того, выплаты получат и те, кто участвовал в захвате или уничтожении танка.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Таким образом, 26 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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