Захарова заявила о показавшей недоверие между странами НАТО позиции Турции по Швеции

Позиция Турции касательно вступления Швеции в НАТО указывает на уровень недоверия как среди членов альянса, так и среди стран Запада в целом. Такую позицию 1 февраля озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, Турция, являясь членом НАТО, знает партнеров в лицо.

«<...> Они знают, что когда нужно кого-то прогнуть, то публично даются любые обещания, любые, главное — чтобы было принято решение. Это тактика коллективного Запада», — отметила Захарова.

Представитель российского МИДа также указала на то, что власти Турции требуют от партнеров «конкретных решений», а не обещаний из-за того, что все страны «друг друга знают». Она добавила, что всё это указывает на кризис западной цивилизации.

«Всё лучшее, что в ней было, сохраняется у нас. <…> А там это все ушло. Осталось то, что осталось. Знаете, обычно говорят: «Восток — дело тонкое, доверяй, но проверяй». Но сейчас, оказывается, договороспособен именно Восток, а Запад превратился в мелких шулеров, которым не верят даже свои», — пояснила Захарова.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что парламент Турции не ратифицирует документ о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, пока не увидит выполнения мадридского меморандума. Он отметил, что есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией, и они должны быть выполнены.

За день до этого, 30 января, Чавушоглу сообщил, что Анкара может пойти на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Тогда же глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки по-прежнему рассчитывает на совместное вступление в НАТО.

Взаимоотношения Турции и Швеции обострились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Акция проходила с одобрения властей. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

18 июля в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о членстве в НАТО.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.