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Захарова предупредила о подготовке США информационной атаки на Китай

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США готовятся произвести информационную атаку на Китай. Об этом 1 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«На горизонте глобальной информационной пропагандистской волны обозначен маяк Китая. Эта волна будет подниматься еще в ту сторону. Пока пропагандистски Запад не готов, потому что Китай информационно защищен. Поэтому они берут время для глобальной подготовки. Но я уверена, что одна из мощнейших волн будет антикитайская в достаточно недалеком будущем», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Также Захарова добавила, что сейчас идет подготовка к этому, так как «наскоком взять нельзя».

Ранее, 30 января, генерал в отставке Джек Кин заявил, что Вооруженные силы США недостаточно подготовлены для войны с КНР. Таким образом он отреагировал на информацию о том, что генерал ВВС Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США придется воевать с Китаем уже через два года.

В ответ на это обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь заявил, что США придется заплатить высокую цену в случае противостояния с КНР. По его мнению, Соединенные Штаты ведут подготовку к этому, чтобы показать свои намерения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

15 января сенатор Совфеда Ольга Ковитиди также отмечала, что для установления контроля над Евразией США готовятся к конфликту с Китаем. Она указала на то, что Вашингтон в XXI веке вновь затеял опасную геополитическую игру с целью нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай.

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