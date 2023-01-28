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Генерал ВВС США призвал военных готовиться к войне с КНР в 2025 году

Генерал ВВС США Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году
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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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Америка вступит в войну с Китаем через два года, предположил генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным.

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«Надеюсь, что я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — приводит его слова телеканал NBC в пятницу, 27 января.

Генерал считает, что власти КНР могут воспользоваться президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2024 году для реализации операции по установлению контроля над Тайванем. Кроме того, Минихан призвал подчиненных к концу февраля предоставить данные о мерах по подготовке к боевым действиям с Китайской Народной Республикой.

Подлинность служебной записки подтверждается одним из представителей Транспортного командования ВВС США.

15 января сенатор Совфеда РФ Ольга Ковитиди сообщила, что для установления контроля над Евразией США готовятся к конфликту с Китаем. Сенатор указала на то, что Вашингтон в XXI веке снова затеял опасную геополитическую игру с целью нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай.

25 декабря глава МИД Китая Ван И сказал, что успешная борьба с гегемонией Штатов и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году. По его словам, для противодействия США и другим западным странам Китай успешно использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы.

Двумя днями ранее Ван И во время телефонного разговора с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном призвал США воспринимать всерьез законные опасения Китая относительно Тайваня и прекратить политику сдерживания. Он также указал, что Вашингтону не следует «говорить о сотрудничестве и одновременно с этим наносить удар ножом».

Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося в августе минувшего года визита занимавшей тогда должность спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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