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Американский генерал заявил о недостаточной подготовке США к войне с Китаем

Генерал США в отставке Кин заявил о недостаточной подготовке Вашингтона к войне с Китаем
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Cheng Min
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Вооруженные силы США недостаточно подготовлены для войны с КНР. Об этом заявил генерал в отставке Джек Кин в эфире телеканала Fox Business 30 января.

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Таким образом Кин отреагировал на информацию о том, что генерал ВВС Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США придется воевать с Китаем уже через два года.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер указывал, что в стратегии национальной обороны США «ясно сказано, что Китай является основным вызовом». Американские СМИ также не раз писали, что нацгвардия Соединенных Штатов готовится к возможным конфликтам, в частности с Китаем.

«Мы готовы не так, как следовало бы. <...> У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США», — признал Кин. Также, по его мнению, недостаточно готов и Тайвань к конфликту с КНР.

В свою очередь обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь заявил, что США придется заплатить высокую цену в случае противостояния с КНР.

Кроме того, по его словам, чем больше Белый дом будет призывать к войне с Пекином, тем решительнее будут китайские власти в стремлении защищать страну.

Сенатор Совфеда Ольга Ковитиди 15 января также отмечала, что для установления контроля над Евразией США готовятся к конфликту с Китаем. Она указала на то, что Вашингтон в XXI веке вновь затеял опасную геополитическую игру с целью нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай.

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