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В Китае предупредили США о высокой цене в случае противостояния с Пекином

«Хуаньцю шибао»: за попытку подавить Китай США придется заплатить высокую цену
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Li Gang
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США придется заплатить высокую цену в случае противостояния с КНР. Об этом 29 января заявил обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь.

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«Неважно, на военном уровне или в области науки и техники — действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придется заплатить», — заявил он.

Эксперт заявил, что заявления военных США о возможном конфликте с Китаем стоит воспринимать серьезно. По его мнению, Соединенные Штаты ведут подготовку к противостоянию, чтобы показать свои намерения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Чем больше Белый дом будет призывать к войне с Пекином, тем больше последний преисполнится решимости защищать родину и укреплять национальную оборону. Чем больше Америка будет осаждать Поднебесную в области высоких технологий, тем выше будет ее стремление к независимым инновациям и научно-исследовательским разработкам», — отметил Юань Сяоцунь.

Ранее, 28 января, генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным заявил, что Америка вступит в войну с Китаем в 2025 году. Он считает, что власти КНР могут воспользоваться президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2024 году для реализации операции по установлению контроля над Тайванем.

15 января сенатор Совфеда РФ Ольга Ковитиди сообщила, что для установления контроля над Евразией США готовятся к конфликту с Китаем. Парламентарий указала на то, что Вашингтон в XXI веке снова затеял опасную геополитическую игру с целью нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай.

До этого, 25 декабря, глава МИД Китая Ван И сказал, что успешная борьба с гегемонией Штатов и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году. По его словам, для противодействия США и другим западным странам Китай успешно использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы.

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