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Премьер Венгрии усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства

Politico: премьер Венгрии Орбан усомнился в будущем Украины как суверенного государства
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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается в том, что в будущем Украина сможет сохранить независимость и суверенность. Об этом 1 февраля пишет журналист издания Politico Лили Байер.

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«Пока украинские флаги развеваются над европейскими столицами, а западные танки приходят на помощь Украине, премьер-министр Венгрии открыто ставит под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства. В Будапеште его правительство разместило на улицах рекламные щиты против санкций», — обратил внимание журналист.

Также отмечается, что Орбан открыто говорит о превращении Украины в Афганистан и называет ее ничейной землей.

«Я думаю он говорит это, потому что считает, что на самом деле так думают многие европейцы — и он ожидает, что Европа в конечном итоге не поддержит Украину», — приводит Байер мнение бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанна Селеньи.

Как указано в статье, изначально Будапешт делал ставку на то, что украинский конфликт быстро подойдет к своему финалу и получит выгоду от сохранения своих взаимоотношений с Москвой. Предполагалось, что Венгрия станет своего рода «мостом» между Россией и остальной Европой и в то же время получит торговые и другие выгоды.

В статье также приведены слова Орбана о том, что Венгрия делает всё возможное для того, чтобы в рамках украинского конфликта было достигнуто перемирие и стороны сели за стол переговоров.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Венгрия отмечала, что от антироссийских санкций страдают только страны Евросоюза, а также обращала внимание на опасность постоянного накачивания Украины оружием.

31 января из-за высказывания Орбана в МИД Украины был вызван посол Венгрии Иштван Ийдярто, ему был выражен протест в связи с высказываниями. Поводом для этого стали слова Орбана о том, что Украина является «ничейной землей», и сравнение ее с Афганистаном.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказывания Орбана соответствуют официальной точке зрения Будапешта. Он также напомнил, что венгерское руководство с начала украинского конфликта призывает к мирным переговорам, так как из-за боевых действий целые регионы становятся безлюдны и непригодны для жизни

До этого, 23 января, Сийярто сообщил, что в Будапеште не считают хорошей идеей отправку другими странами оружия Киеву, но и не препятствует таким действиям. Он добавил, что главным интересом Венгрии является скорейшее установление мира.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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