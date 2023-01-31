МИД Венгрии объяснил сравнение Орбаном Украины с Афганистаном

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвавшего Украину «ничейной землей» и сравнившего ее с Афганистаном, соответствуют официальной точке зрения Будапешта. Об этом 31 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что с начала украинского конфликта Будапешт призывает к мирным переговорам для его завершения.

«Ситуация в том, что мы придерживаемся нашей точки зрения о необходимости мира, поскольку последствия конфликтов заключаются в том, что целые местности, регионы и части страны становятся практически безлюдными и непригодными для жизни», — сказал он в ходе трансляции в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Дипломат подчеркнул, что Будапешт хочет скорейшего завершения конфликта.

Он добавил, что посол Венгрии в Киеве посетил украинский МИД, как того требуют дипломатические правила.

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для «откровенного разговора» из-за слов Орбана, разговоре с журналистами сравнившего Украину с Афганистаном, назвав ее «ничейной землей».

Также в январе Сийярто подчеркнул, что в Венгрии не считают хорошей идеей отправку другими странами оружия Киеву, но и не препятствует таким действиям. Главным интересом Венгрии является скорейшее установление мира, напомнил он.

23 января премьер Венгрии Орбан указал, что потери Венгрии из-за санкций ЕС против России составят по итогам 2022 года около €10 млрд. По его словам, это почти столько же, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии.

13 января Орбан заявлял о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность.

11 января президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Североатлантический альянс должен держаться в стороне от конфликта на Украине, руководствуясь прагматизмом. Она добавила, что нужно думать и о выживании Европы. В целом власти страны неоднократно заявляли, что без российских энергоресурсов работа энергосистемы страны невозможна.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.