МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана

В министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии Иштван Ийдярто, ему был выражен протест в связи с высказываниями венгерского премьер-министра Виктора Орбана о стране. Об этом 31 января сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поводом для вызова сотрудника дипмиссии стали слова Орбана о том, что Украина является «ничейной землей», и сравнение ее с Афганистаном.

«Венгерскому дипломату было отмечено, что антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям», — говорится в публикации украинского МИД.

31 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказывания Орбана соответствуют официальной точке зрения Будапешта. Он также напомнил, что венгерское руководство с начала украинского конфликта призывает к мирным переговорам, так как из-за боевых действий целые регионы становятся безлюдны и непригодны для жизни.

23 января Сийярто сообщил, что в Будапеште не считают хорошей идеей отправку другими странами оружия Киеву, но и не препятствует таким действиям. Он добавил, что главным интересом Венгрии является скорейшее установление мира.

В тот же день глава венгерского МИД назвал принятие новых антироссийских санкций «огромной ошибкой». Он отметил, что ограничения ведут Европу в тупик с точки зрения экономики, политики и безопасности.

13 января Орбан заявил о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии в отношении России. Он добавил, что их действия вызвали культурный шок и уменьшили веру венгров в немецкую практичность.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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