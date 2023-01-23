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Венгрия не одобрила поставки западного оружия Киеву

Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия не одобряет поставки оружия на Украину, но и не препятствует им
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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В Венгрии не считают хорошей идеей отправку другими странами оружия Киеву, но и не препятствует таким действиям. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 23 января.

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«Мы не считаем правильной и хорошей идеей фокусирование на отправке оружия Украине, но в то же время не препятствуем осуществлению решений Евросоюза, касающихся этого», — сказал глава венгерского МИДа.

Он добавил, что главным интересом Венгрии является скорейшее установление мира.

«Наша точка зрения понятна: необходим мир как можно скорее. Нашим интересам противоречит любое решение, которое может привести к эскалации, удлинению или дальнейшему распространению конфликта», — отметил Сийярто.

Ранее, 19 января, Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом (ЕС) очередного транша военной помощи на приобретение вооружения для Украины на сумму €500 млн.

До этого, 12 января, представитель правительства Венгрии объявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и не будет осуществлять его транзит через свою территорию из-за угрозы для проживающих в Закарпатье венгров. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Венгрия боится потерять поставки нефти и газа из России и, в частности, поэтому отказывает Украине в оружии.

За день до этого президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Североатлантический альянс должен держаться в стороне от конфликта на Украине, руководствуясь прагматизмом. Она добавила, что нужно думать и о выживании Европы.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 23 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на ответственность всех поставляющих Украине оружие стран. По его словам, поставки оружия Киеву являются псевдоподдержкой и расплачиваться за данные действия предстоит украинскому народу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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