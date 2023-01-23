Песков указал на ответственность всех поставляющих Украине оружие стран

Все страны, которые прямо или косвенно принимают участие в накачке оружием Украины, так или иначе несут ответственность за данные действия. Об этом в понедельник, 23 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в накачке оружием Украины, они все так или иначе несут ответственность. А главное, что расплачиваться за все эти действия, псевдоподдержку, расплачиваться предстоит народу Украины», — сказал он журналистам.

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