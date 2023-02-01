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Юрист рассказал об индексации зарплат у некоторых категорий россиян

Доцент Гиринский: зарплаты в коммерческом и госсекторе проиндексируют с учетом инфляции
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Сотрудники компаний, зарплата в которых не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), должны получить индексацию выплат в 2023 году. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

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Специалист отметил, что прежде всего данное обстоятельство будет актуально для рабочих бюджетных учреждений и госсектора.

«В первом случае индексация прямо будет связана с нормативными документами и прежде всего с ТК. В случае коммерческого сектора ситуация несколько сложнее и здесь практически все зависит от собственников и руководителей предприятия», ― пояснил Гиринский.

Зарплаты выше МРОТ также могут быть индексированы из-за инфляции или индекса цен, но это зависит прежде всего от условий, которые прописаны у сотрудника в локальных документах с работодателем.

В частных организациях ситуация обстоит несколько иначе. Работодатель может сам решать, по каким параметрам и по какой пропорции начислять зарплату.

По нормам регулирования в договорах с работниками и локальных актах работодатель должен прописывать сведения об индексации. Если их нет, то в отношении него может быть применен штраф. Его размер ― прибавка в 1/150 ставки рефинансирования за каждый день, когда рабочий трудился с неиндексированной зарплатой.

Ранее, 26 января, президент России Владимир Путин поставил задачу российскому правительству добиться в 2023 году роста реальных зарплат граждан, а также снижения бедности.

19 января Минфин РФ сообщил, что на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, куда в том числе входят пособия по уходу за ребенком, страховые выплаты, а также пособия инвалидам, ветеранам и чернобыльцам.

До этого, 19 декабря, Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее, 12 декабря, Путин дал поручение кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года до их фактического темпа роста. Он также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

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