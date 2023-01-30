Уточнить цель: какая инфляция оптимальна для России

Низкая инфляция может стать серьезной проблемой для российской экономики. Во всяком случае такая идея высказывалась на совещании у президента. Слабый рост цен в нашем случае является и симптомом низкого спроса, и его следствием и причиной. О том, почему инфляция в России затормозила так резко и какой уровень повышения цен в текущей ситуации является оптимальным для отечественной экономики — в материале «Известий».

Долгий разгон

На своем пике в минувшем апреле инфляция в России превышала 17%. Постепенно она замедлялась и по итогам года оказалась ниже 12%, лучше, чем предсказывали официальные прогнозы. За первые три с небольшим недели наступившего года суммарная инфляция составила 0,53%, несмотря на индексацию тарифов на транспорт и традиционно заметный всплеск цен в январе. В годовом исчислении рост цен замедлился до 11,5%. Практически все аналитики предсказывают дальнейшее замедление, как вариант — ниже целевого показателя в 4%.

Что произошло? Начать следует с того, что инфляция активно разгонялась еще до начала СВО. Так, в январе 2022 года она в годовом исчислении составила 8,5%, что являлось максимумом за семь лет. Во многом она была импортированной, так как весь мир переживал проблемы с разрывом логистических цепочек. Весной 2022 года ситуация стала хуже по вполне понятным причинам: импорт обрушился, а курс рубля упал. Панические закупки со стороны россиян также влекли за собой ускорение инфляции. В итоге ее темпы удвоились менее чем за три месяца.

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Затем картина изменилась на обратную: резкое повышение ставки, укрепление рубля вследствие падения импорта привели к тому, что рост цен замедлился. Впоследствии рубль немного ослаб, но и поставки из-за рубежа после весеннего шока постепенно восстановились, хотя и не в полном объеме помог и параллельный импорт. Эти тенденции не смогло компенсировать даже заметное увеличение государственных расходов.

В целом замедление инфляции можно приветствовать. Однако параллельно с ним происходило и падение расходов населения. Во многом снижение спроса и стало причиной более медленного роста цен. Здесь стоит отметить, что слишком низкая инфляция или даже дефляция могут являться очень болезненным симптомом экономического спада и даже в некоторых случаях являться его причиной. Дело в том, что граждане могут откладывать покупки, а компании — инвестиции, если они знают, что через некоторое время они могут стоить дешевле. Собственно, борьба с дефляцией и попытка чуть-чуть разогнать инфляционные процессы была основным фронтом работ крупнейших центробанков мира в 2010-е годы.

Вопреки ожиданиям

Насколько это может быть актуально для России сейчас? Хотя инфляция замедляется, ее темпы всё еще высокие в годовом исчислении, хотя эффект высокой базы может уронить ее довольно сильно в ближайшие месяцы. Слабая инфляция — не причина кризиса со спросом, а следствие , убеждена руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— В основе несколько причин: снижение реальных располагаемых доходов; высокая неопределенность в экономике и политике, опасения за будущее (это видно по двум волнам максимального спада потребления — весной и в сентябре-октябре после объявления мобилизации). Плюс серьезный миграционный отток, в основном относящийся к представителям среднего класса и обеспеченных групп населения. Это наиболее заметно отразилось на сокращении спроса в мегаполисах. Косвенно это подтвердила на декабрьской пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, — пояснила она.

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— Теоретически зависимость между данными явлениями может быть, — считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Низкий рост цен может приводить к психологической неготовности много тратить, поскольку дальше они станут повышаться не сильно. Это способно приводить к ограничению потребительской активности, уменьшению оплаты за товары и услуги и затруднению ее реализации, торможению экономического роста.

Однако в нынешней действительности такая связь достаточно слабая, считает собеседник «Известий».

— Она работает, когда низки инфляционные ожидания, то есть предположения о будущем высоком росте цен. Но ведь у нас сейчас инфляционные ожидания населения остаются высокими. В декабре они составляли 12,1% предполагаемого роста цен на год вперед, о чем сообщал ЦБ РФ. И практически не изменились по сравнению с ноябрем (минус 0,1 процентного пункта к ноябрю), — заметил эксперт.

Как оставаться на уровне

Сейчас финансовые власти в очередной раз оказались на распутье. Становится особенно острым обычный вопрос приоритетов, делать ли ставку на поддержку экономического роста или всё же стараться держать инфляцию под контролем или снижать ее. Опять же довольно сложно определить, какой уровень инфляции является комфортным в текущих необычных обстоятельствах.

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— Оптимальный уровень инфляции — это тот, что является стабильным, и которому доверяет население и бизнес, — сказал в интервью «Известиям» управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. — Сама цифра уже вторична. Прогнозируемость инфляции позволяет делать долгосрочные вложения и развивать технологии, а это самое главное для России в текущих условиях. Центробанк планомерно таргетирует 4%, и это абсолютно адекватная цель. Важно, чтобы все органы власти были с ней согласны и доверие населения к реализуемости этой цели постепенно формировалось.

По мнению Ольги Беленькой, с инфляцией сейчас складывается определенный парадокс — ее темпы остаются умеренными. По мере выхода из базы расчета высоких значений инфляции весны прошлого года в годовом выражении она может опуститься ниже целевых 4%.

— Однако, как неоднократно говорил ЦБ РФ, для него ориентиром будут текущие сезонно-сглаженные темпы инфляции, при этом он видит преобладание проинфляционных рисков. Это влияние новых санкций на сокращение стоимостного объема нефтегазового экспорта, недополученные нефтегазовые доходы и риски более существенного дефицита бюджета РФ, а также усиление дефицита рабочей силы, что в условиях низкой безработицы ускоряет рост зарплат. Поэтому пока представляется преждевременным дополнительно стимулировать спрос, например, снижая ключевую ставку, хотя в случае длительного сохранения текущих темпов инфляции ниже 4% это может стать актуальным, — добавила она.

По словам Марка Гойхмана, для преодоления действительно негативного явления — стагнации спроса нужно повышать доходы населения, а не цены.

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— При этом обязательно необходимо увеличивать товарное наполнение потребительского рынка за счет производства, в меньшей степени — за счет импорта. Преодолевать монополизм. Иначе повышение доходов приведет не к хозяйственному росту, а вновь к усилению инфляции. Нормальным явлением стал бы ее уровень в 4–5%, это вполне достижимо и не страшно, учитывая высокую статистическую базу цен 2022 года. Но достичь этого нужно за счет естественного увеличения предложения товаров и услуг при росте доходов населения, — резюмировал он.