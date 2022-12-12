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Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам до их фактического темпа роста

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года до их фактического темпа роста. Соответствующие указания опубликованы 12 декабря на сайте Кремля.

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«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», — говорится в документе.

Глава государства также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен ему до 30 марта 2023 года, далее — один раз в квартал.

В конце ноября президент РФ поручал уже в январе 2023 года провести индексацию зарплат бюджетников. Глава государства также заявил о необходимости выделить финансовую помощь тем регионам страны, которые в ней нуждаются.

Путин также подчеркнул, что главными задачами властей являются выход на реальный рост доходов, а также сокращение бедности и неравенства в стране. Он указал, что уровень бедности в РФ по итогам III квартала снизился до 10,5%. Годом раньше в III квартале он составил 11%. По словам главы государства, снижение небольшое, но позитивная динамика важна.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, в свою очередь, что уровень зарплаты работников бюджетной сферы вырастет в следующем году более чем на 8%.

11 ноября доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что россияне, чья зарплата привязана к минимальному размеру оплаты труда, должны ожидать прибавки к зарплате с 1 января 2023 года.

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