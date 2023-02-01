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ФСБ обнародовало архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы
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ФСБ обнародовало архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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К 80-летию победы в Сталинградской битве ФСБ России представило ряд архивных материалов, посвященных деятельности советских органов госбезопасности в данный период.

Документ

Фото: Министерство обороны РФ
80 лет победы в Сталинградской битве: как город на Волге стал символом воинской доблести
Как Красная армия в 1943 году разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. История Дня воинской славы 2 февраля 2023 года

В частности, был рассекречен фрагмент справки начальника УНКВД по Сталинградской области комиссара госбезопасности 3-го ранга А.И. Воронина «О положении и итогах оперативно-чекисткой работы в районах области и гор. Сталинград, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», справка «Об участии Управления НКВД в работах по разминированию территории города Сталинграда и Сталинградской области», а также задокументированные Следотделом УНКГБ факты грабежей и злодеяний оккупантов.

Кроме того, ФСБ напомнило, что благодаря подвигу 10-й стрелковой дивизии НКВД СССР под командованием полковника А.А. Сараева удалось удержать Сталинград в условиях массированной бомбардировки до прихода регулярных частей Красной армии.

Служащие НКВД, чекисты и разведчики не только принимали участие в боестолкновениях, но также пресекали диверсии со стороны противника и тщательно фиксировали преступления немецко-фашистских войск, в особенности против мирных граждан.

Отмечается, что солдаты вермахта разграбляли гражданские домовладения в Сталинграде, забирали одежду, продукты питания, посуду и мебель, а за попытку сопротивления — расстреливали хозяев. Так произошло с семьей заводского рабочего Зотова Георгия Федоровича: в октябре 1942 года он был убит месте с матерью, женой и двумя детьми в возрасте трех и семи лет.

Отступая из города под натиском Красной армии, захватчики уничтожили все свидетельства о минировании территорий. В результате передвижение по освобожденной местности представляло смертельную угрозу для советских солдат и гражданских. Для того, чтобы зачистить Сталинградскую область от взрывоопасных устройств, сотрудникам местного УНКВД пришлось допросить порядка 50 000 военнопленных, ​от которых были получены показания о расположении минных полей.

«После освобождения города сотрудниками Управления наркомата госбезопасности (УНКГБ) по Сталинградской области были установлены главные виновники в злодеяниях, совершенных в период оккупации. Среди них генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру в городе Сталинграде, который являлся организатором грабежей и издевательств над советскими гражданами оккупированных немецкими захватчиками районов», — говорится в заключении следственного отдела от 29 июня 1943 года.

Ранее, 28 января, сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказал «Известиям» о влиянии Сталинградской битвы на ход Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что это событие стало военно-экономическим переломом, поскольку, во-первых, противника не пустили к нефтепромыслу. Во-вторых, была освобождена территория европейской части страны, которая обеспечивала войска призывом на освобожденные территории.

В ходе беседы Исаев также объяснил значение приказа И.В. Сталина «Ни шагу назад» периода Великой Отечественной войны. По его словам, этот документ был направлен на разъяснение тяжелого положения Красной армии и всей страны, а его репрессивная часть обычно переоценивается.

Кроме того, историк ответил на вопрос о том, почему контрнаступление под Сталинградом имело название «Уран» и связано ли это с атомным оружием. Так, названия некоторых операций советских вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны происходили от именований планет Солнечной системы.

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