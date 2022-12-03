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Историк объяснил значение приказа Сталина «Ни шагу назад» периода ВОВ

Историк Исаев: репрессивная часть приказа Сталина «Ни шагу назад» 1942 года переоценена
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Фото: РИА Новости/Я.Юровский
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Приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина (известный как «Ни шагу назад») был направлен на разъяснение тяжелого положения Красной Армии и всей страны, репрессивная часть этого документа обычно переоценивается. На это в беседе с «Известиями» указал сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

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Приказ был зачитан личному составу Красной армии 28 июля 1942 года. Официально он назывался «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций».

«Я бы сказал так — обычно переоценивается его репрессивная часть, это заградотряды и штрафбат. Заградотряды в Красной Армии существовали, и инициатива была снизу еще с 41-го года. Они были, например, в Севастополе, и их вводить отдельным приказом не требовалось. Их можно было упорядочить, но для этого необязательно было издавать приказ. Штрафбаты также не требовали издания специального приказа, разъяснения можно было ввести более простыми способами», — отметил эксперт.

По его словам, зачитанный текст стал обращением высшего руководителя страны к армии.

«Основная часть этого приказа — это именно разъяснение тяжелого положения, в котором находится сейчас страна, вооруженные силы. Связано это было с рядом фактором, прежде всего — резко возросшая эффективность немецких противотанковых средств, она вызвала определенную растерянность даже в советском руководстве, потому что они не понимали, почему советские танки так быстро выходят из строя», — пояснил Исаев.

Так, у немецкой армии появилось новое оружие, которое они создали по опыту 1941 года. Оно действительно оказалось сверхэффективным против советской бронетехники.

«Это длинноствольные противотанковые пушки, длинноствольные танковые пушки и кумулятивные снаряды, которые пошли массово, до этого они запрещались, потому что Гитлер боялся, что секрет попадет к союзникам. Ну и действительно попал к ним, и они тоже обзавелись», — добавил историк.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

В ходе беседы Исаев также рассказал, почему контрнаступление под Сталинградом имело название «Уран» и связано ли это с атомным оружием. По его словам, названия некоторых операций советских вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны происходили от именований планет Солнечной системы. Историк подчеркнул, что формально названия операций никак не были связаны с атомным оружием.

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