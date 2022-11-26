Историк рассказал о связи Солнечной системы и операций армии СССР периода ВОВ

Названия некоторых операций советских вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны происходили от именований планет Солнечной системы. Об этом «Известиям» рассказал сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев, отвечая на вопрос о том, почему контрнаступление под Сталинградом имело название «Уран» и связано ли это с атомным оружием.

«Действительно, в тот момент было выпущено постановление ГКО (Государственного комитета обороны. — Ред.) о начале работ по урану, но если говорить о контексте событий, то названия операций осенью 42-го года, они именовались по планетам Солнечной системы. То есть была операция «Венера» под Ржевом — большая по масштабам, была операция «Марс» под Ржевом — уже более крупная, была операция «Уран» под Сталинградом, была операция «Сатурн», более известная сейчас по своей вариации как «Малый Сатурн», и, наконец, были такие отрывочные сведения, что был некий план «Юпитер», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что формально названия операций никак не были связаны с атомным оружием.

«На самом деле мне очень нравится название этого периода «Когда боги наступают» — Уран и Марс, ну и Сатурн. Вот это был такой период, можно сказать, обращения к античности в названиях советских операций», — добавил Исаев.

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