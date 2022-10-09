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На Мамаевом Кургане провели реконструкцию боя за Сталинград

На Мамаевом Кургане провели реконструкцию боя за Сталинград

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Мамаевом кургане в Волгограде члены клубов военно-исторической реконструкции из разных городов России воссоздали картину боя за Сталинград. Организаторы 9 октября рассказали об этом «Известиям».

По словам командира Красной армии военно-исторического клуба реконструкции «Сталинград. Армия. Дом» Витольда Высокова, прошла реконструкция действий 35-1 Гвардейской дивизии, которой командовал генерал Василий Глазков.

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«Мы здесь решили провести реконструкцию вместе со студентами Сельскохозяйственной академии. Она находится возле Верхней Ушанки, где погиб генерал Глазков и где вела бой 35-я Гвардейская дивизия», — добавил он.

Зрителями мероприятия стали, в частности, участники слета патриотических объединений аграрных вузов России «Родная земля», Всероссийского патриотического форума «Наша Победа», жители и гости Волгограда.

ФСБ России в канун 80-й годовщины памяти погибших во время авиабомбардировок Сталинграда, которая отмечается 23 августа, подготовила и разместила на сайте архивные документы управления НКВД СССР по Сталинградской области о бомбардировках немецкой авиацией мирного города.

В ФСБ уточнили, что материалы опубликованы в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза — жертв военных преступлений гитлеровцев во время Великой Отечественной войны — в рамках проекта «Без срока давности».

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Региональным властям также рекомендовано принять участие в праздновании юбилейной даты.

О значении победы в битве за Сталинград, которая началась 17 июля 1942 года, «Известиям» рассказал военный историк Никита Буранов. Она стала переломной не только для Великой Отечественной войны, но и для Второй мировой. Потери Третьего рейха в этих сражениях были огромными.

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