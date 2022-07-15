Путин подписал указ о праздновании 80-летия Сталинградской битвы

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован 15 июля на портале официальной правовой информации.

Председателем организационного комитета по подготовке к юбилею назначен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Согласно указу, правительство РФ должно в течение месяца утвердить состав оргкомитета и разработать план мероприятий совместно с Российским организационным комитетом «Победа». Региональным властям также рекомендовано принять участие в праздновании юбилейной даты.

Сталинградская битва закончилась победой советских войск 2 февраля 1943 года. Она унесла свыше 2,5 млн жизней с обеих сторон и стала поворотным событием Великой Отечественной войны.

15 марта было объявлено, что в Волгограде создадут совет по подготовке к 80-летию Сталинградской битвы. С подобной инициативой выступила партия «Единая Россия» во время заседания президиума регионального политсовета. Участники заседания предложили установить в качестве символа праздника «Ленту памяти Сталинграда».