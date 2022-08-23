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ФСБ опубликовала архивные документы в годовщину бомбардировок Сталинграда
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ФСБ опубликовала архивные документы в годовщину бомбардировок Сталинграда

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Фото: ТАСС/Курунин Степан
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в канун 80-й годовщины памяти погибших во время авиабомбардировок Сталинграда, которая отмечается 23 августа, подготовила и разместила на сайте архивные документы управления НКВД СССР по Сталинградской области о бомбардировках немецкой авиацией мирного города.

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«В июле 1942 года началась Сталинградская битва, которая продлилась 200 дней и стала самым кровопролитным сражением Великой Отечественной войны. Наступление на Сталинград гитлеровских войск и их венгерских, румынских и итальянских союзников сопровождалось невиданными до этого бомбардировками мирного городского населения. Только за один день — 23 августа 1942 года — самолеты люфтваффе совершили более 2 тыс. боевых вылетов, разрушив половину города. Погибло более 40 тыс. жителей», — говорится в предваряющей документы исторической справке.

Представленные ведомством документы управления НКВД СССР по Сталинградской области содержат общую информацию о периодичности и результатах налетов немецкой авиации летом и осенью 1942 года.

Указано время налетов, число сброшенных бомб, количество погибших и раненых. В докладных записках и донесениях с пометкой «Совершенно секретно» также сообщается об участившихся налетах, бомбардировках, пожарах, человеческих и материальных потерях, о посильных попытках уберечь запасы горючего и фуража (корм для лошадей).

В ФСБ уточнили, что материалы опубликованы в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза — жертв военных преступлений гитлеровцев во время Великой Отечественной войны — в рамках проекта «Без срока давности».

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Региональным властям также рекомендовано принять участие в праздновании юбилейной даты.

О значении победы в битве за Сталинград, которая началась 17 июля 1942 года, «Известиям» рассказал военный историк Никита Буранов. Она стала переломной не только для Великой Отечественной войны, но и для Второй мировой. Потери Третьего рейха в этих сражениях были огромными.

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