Военный историк рассказал о значении Сталинградской битвы

17 июля 1942 года — день начала битвы за Сталинград, которая стала поворотным событием Великой Отечественной войны. О значении победы в этой битве для истории «Известиям» рассказал военный историк Никита Буранов.

Как отметил специалист, события, происходившие на южном советско-германском фронте — колоссальные и титанические. Битва за Сталинград стала переломной не только для Великой Отечественной войны, но и для Второй мировой. Потери Третьего Рейха в этих сражениях были огромными.

«Это показало истинную способность Красной Армии к сражениям, это показало возросший уровень оперативной зрелости Советской Армии, способность к проведению маневренных операций», — отметил Буранов.

Однако помимо победы в самом сражении важны и победа духа и силы воли советского народа.

«Нельзя не упомянуть о геройстве и храбрости — титанический подвиг совершил советский солдат, чтобы удержать город. Всё-таки сдержали и смогли переломить хребет немецкой военной машине. Это огромная сила духа нашего народа, которая должна служить примером для всех нас», — заключил Буранов.

15 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

27 марта 2019 года депутатами гордумы было принято решение о создании памятника погибшим в Сталинграде детям. Он был установлен, чтобы выразить дань уважения горожан ко многим тысячам детей, погибшим до конца важнейшего сражения Великой Отечественной войны. До начала битвы население Сталинграда составляло порядка 500 тыс. человек. После ее завершения — 32 тыс. человек.

Сталинградская битва закончилась победой советских войск 2 февраля 1943 года. Она унесла свыше 2,5 млн жизней с обеих сторон и стала поворотным событием Великой Отечественной войны.