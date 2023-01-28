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Историк раскрыл важность Сталинградской битвы для хода ВОВ

Историк Исаев рассказал, почему Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Сталинградская битва стала по-настоящему переломным моментом в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического события в беседе с «Известиями» раскрыл сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

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«Совершенно справедливо, что об этом событии надо помнить, это действительно момент, когда произошел перелом во всей войне, причем это не какой-то психологический, а сугубо военный-экономический перелом», — подчеркнул он.

По словам историка, во-первых, противника не пустили к нефтепромыслу. Во-вторых, была освобождена территория европейской части страны, которая обеспечивала войска призывом на освобожденные территории.

«Кто воевал в Курской битве? Половина пополнения, которое получили фронты, это были люди, призванные на освобожденные территории, и вот тот самый ресурс, призыв на освобожденные территории в плотно заселенной европейской части Советского Союза, был ресурсом, который черпался в 1942–1944 годах. То, что немцев отбросили до Харькова, до Курска, это обеспечило тот самый ресурс призывников и обеспечило возможность получать нефть Кавказа и другие минеральные ресурсы», — пояснил Исаев.

Кроме того, наибольшее число грузов военного характера прошло именно через Кавказ, что стало возможно в результате Сталинградской битвы.

«Поэтому это перелом в войне, конечно, в том числе психологический, потому что те люди, которые победили немцев под Сталинградом, они видели вот эти горы немецких трупов, они видели, что сильного опасного врага можно бить, вот это знание они унесли дальше на фронт», — резюмировал историк.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

В ходе беседы Исаев также объяснил значение приказа И.В. Сталина «Ни шагу назад» периода Великой Отечественной войны. По его словам, этот документ был направлен на разъяснение тяжелого положения Красной армии и всей страны, а его репрессивная часть обычно переоценивается.

Кроме того, историк ответил на вопрос о том, почему контрнаступление под Сталинградом имело название «Уран» и связано ли это с атомным оружием. Так, названия некоторых операций советских вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны происходили от именований планет Солнечной системы.

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