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Глава разведки Украины Буданов заявил о нахождении в РФ украинских диверсантов

Глава ГУР Украины Буданов признал наличие в РФ агентов, которые занимаются террористической деятельностью
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У Украины есть агенты на территории РФ, которые пытаются организовывать диверсии, заявил 31 января руководитель главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов в интервью The Washington Post.

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«Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотные летательные аппараты», — рассказал он.

По его словам, Киев постарается организовать России проблемы до тех пор пока якобы «территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Также Буданов рассказал, что Киев старается вербовать россиян. При этом напрямую брать признавать ответственность за ряд атак на территории РФ глава украинской разведки не стал.

В Москве ранее не раз указывали, что киевский режим фактически принял характер террористического. В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что риски существуют, так как украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов, в частности в Крыму. Однако с другой стороны, поступающая информация говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию действиям Киева.

25 января появилась информация, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, он подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в РФ). По данным Управления ФСБ по Севастополю, в 2016 году мужчина отправился на Украину и вступил в ряды запрещенного батальона. В дальнейшем он принимал активное участие в деятельности формирования. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

23 января стало известно о задержании сторонника украинских националистов, который планировал теракт по заданию киевских спецслужб. Его задержали на Северном Кавказе. Мужчина сознался в намерении совершить теракт. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

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