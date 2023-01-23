ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
На Северном Кавказе задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт по заданию киевских спецслужб. Об этом сообщили в понедельник, 23 января, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности <...> предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — говорится в заявлении.
Задержанный сознался в намерении совершить теракт.
Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
В конце декабря 2022 года на Северном Кавказе был задержан украинский мигрант, по заданию киевских спецслужб планировавший «преступление террористического характера».
В ноябре ФСБ показала кадры с места уничтожения членов ячейки украинских националистов, готовивших диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области.