ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов

На Северном Кавказе задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт по заданию киевских спецслужб. Об этом сообщили в понедельник, 23 января, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности <...> предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — говорится в заявлении.

Задержанный сознался в намерении совершить теракт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

В конце декабря 2022 года на Северном Кавказе был задержан украинский мигрант, по заданию киевских спецслужб планировавший «преступление террористического характера».

В ноябре ФСБ показала кадры с места уничтожения членов ячейки украинских националистов, готовивших диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области.