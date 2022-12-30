На Северном Кавказе задержан готовивший теракт мигрант с Украины

На Северном Кавказе задержан украинский мигрант, по заданию киевских спецслужб планировавший «преступление террористического характера». Об этом 30 декабря сообщили в ФСБ.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению средства террора. В результате допроса преступник дал признательные показания о своих противоправных намерениях», — отметили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, совершенном организованной группой.

Ранее, 28 декабря, ФСБ рассказала, что в Кабардино-Балкарской Республике уничтожены два боевика, по заданию украинских спецслужб готовивших теракт в городе Чегем. После совершения преступления они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, но не успели.

До этого ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть в Брянскую область. Четверых диверсантов уничтожили 25 декабря в ходе боестолкновения на границе с Украиной.

23 ноября ФСБ показала кадры с места уничтожения членов ячейки украинских националистов, готовивших диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области. При попытке задержания главаря ячейки и его двух сообщников националисты оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, ответными действиями диверсанты были ликвидированы.

Украинские спецслужбы начали заниматься диверсиями в России после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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