Блинкен выступил против политики Израиля по расширению еврейских поселений

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил против шагов, затрудняющих решение конфликта Палестины и Израиля на основе создания двух государств. Об этом он заявил во вторник, 31 января, после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«США выступает против любых шагов обоих государств, подрывающих решение о создании двух государств, в том числе против расширения поселений и сноса домов», — сказал госсекретарь, чьи слова приводит телеканал AlHadath.

Блинкен также подчеркнул необходимость «предпринять шаги для уменьшения эскалации», добавив, что «горизонт надежды для палестинцев сужается, поэтому должны произойти перемены».

Госсекретарь США также отметил, что «США хочет укрепить отношения с Палестинской администрацией и палестинским народом», однако при этом сообщил о намерении Вашингтона работать и над «открытием американского консульства в Восточном Иерусалиме».

Он также пообещал Палестинской автономии выделить $50 млн. Сообщается также о достижении соглашения США и Палестины о предоставлении палестинцам интернет-услуг 4G.

До этого, 28 и 29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Израиля и Палестины Эли Коэном и Риядом аль-Малики. Глава МИД РФ призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки.

Также в ходе разговоров министры обсудили перспективы развития ситуации в Ближневосточном регионе с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования.

27 и 28 января в Израиле произошла серия терактов.

Так, днем ранее в Восточном Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Стрельбу устроил 13-летний подросток, он уже допрошен. Во время нападения он был ранен свидетелями инцидента, а после отправлен в больницу.

За день до этого в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу. Позже полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек в ходе расследования этого теракта.

В свою очередь, основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

Как заявила «Известиям» стрингер из Иерусалима Николь Джансезьян, администрация сектора Газа сообщила о прекращении выполнения так называемого соглашения по безопасности. Она подчеркнула, что, по сути, это «практически объявление джихада».