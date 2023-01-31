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Блинкен выступил против политики Израиля по расширению еврейских поселений
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Блинкен выступил против политики Израиля по расширению еврейских поселений

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Фото: REUTERS/Menahem Kahana
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил против шагов, затрудняющих решение конфликта Палестины и Израиля на основе создания двух государств. Об этом он заявил во вторник, 31 января, после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«США выступает против любых шагов обоих государств, подрывающих решение о создании двух государств, в том числе против расширения поселений и сноса домов», — сказал госсекретарь, чьи слова приводит телеканал AlHadath.

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Блинкен также подчеркнул необходимость «предпринять шаги для уменьшения эскалации», добавив, что «горизонт надежды для палестинцев сужается, поэтому должны произойти перемены».

Госсекретарь США также отметил, что «США хочет укрепить отношения с Палестинской администрацией и палестинским народом», однако при этом сообщил о намерении Вашингтона работать и над «открытием американского консульства в Восточном Иерусалиме».

Он также пообещал Палестинской автономии выделить $50 млн. Сообщается также о достижении соглашения США и Палестины о предоставлении палестинцам интернет-услуг 4G.

До этого, 28 и 29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Израиля и Палестины Эли Коэном и Риядом аль-Малики. Глава МИД РФ призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки.

Также в ходе разговоров министры обсудили перспективы развития ситуации в Ближневосточном регионе с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования.

27 и 28 января в Израиле произошла серия терактов.

Так, днем ранее в Восточном Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Стрельбу устроил 13-летний подросток, он уже допрошен. Во время нападения он был ранен свидетелями инцидента, а после отправлен в больницу.

За день до этого в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу. Позже полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек в ходе расследования этого теракта.

В свою очередь, основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

Как заявила «Известиям» стрингер из Иерусалима Николь Джансезьян, администрация сектора Газа сообщила о прекращении выполнения так называемого соглашения по безопасности. Она подчеркнула, что, по сути, это «практически объявление джихада».

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