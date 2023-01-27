Число погибших при теракте в Иерусалиме увеличилось до восьми
Восемь человек погибли и еще 10 получили ранения в результате теракта в районе Неве Яаков в Иерусалиме, сообщает 27 января The Jerusalem Post.
Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.
«Мы увидели женщину и четырех мужчин, лежащих на дороге. Они получили огнестрельные ранения и не подавали признаков жизни, и мы вынуждены были констатировать их смерть. Еще трое раненых, в том числе 70-летняя женщина в критическом состоянии, были госпитализированы», — рассказал фельдшер Фади Декидек.
Полиция обыскивает район происшествия в поисках сообщника ликвидированного стрелка. Ранее полиция Иерусалима сообщила, что нападавший ликвидирован при попытке скрыться. Полиция назвала произошедшее терактом.
«По предварительным оценкам, произошла террористическая атака в синагоге Иерусалима. Поступило сообщение о стрельбе в районе Неве Яаков. В результате стрельбы на месте несколько человек получили ранения. Террорист был нейтрализован», — сказано в Twitter полиции Израиля.
В пятницу, 27 января, Международный день памяти жертв холокоста. Кроме того, канун священного дня субботы — шабата. Большинство религиозных евреев в момент стрельбы находились в синагогах.