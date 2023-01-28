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В Иерусалиме произошло новое нападение с оружием на людей

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Фото: twitter.com
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В Израиле в Восточном Иерусалиме двое человек получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Об этом сообщает газета The Jerusalem Post в субботу, 28 января.

Полиция сообщила, что пострадали двое мужчин 22 и 45 лет, оба в тяжелом состоянии с травмами верхней части тела были доставлены в больницу. Стрелявший был нейтрализован.

«Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на площадку раскопок. Стрелявшего нейтрализовали приехавшие на место происшествия полицейские», — отмечает издание.

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Сообщается также, что полиция Израиля предварительно квалифицирует этот инцидент как теракт.

В настоящее время устанавливается личность нападавшего, а в районе инцидента проводятся обыски.

Накануне в районе Восточного Иерусалима в результате теракта при стрельбе в синагоге погибло восемь человек. Еще 10 получили ранения. Нападение совершил 21-летний житель Восточного Иерусалима Алкам Хайри, после чего стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

28 января полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек после теракта в Восточном Иерусалиме. Отмечалось, что многие из задержанных являются родственниками и знакомыми нападавшего.

В тот же день премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на место совершения теракта назвал нападение на посетителей синагоги «одним из самых жестоких, которые мы знали за последние годы».

Тогда же генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме.

В свою очередь основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

Так, представители палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС), под административным управлением которого находится сектор Газа, заявили, что это был естественный ответ на убийства арабов в Дженине и он означает, что «битва с оккупантами продолжается».

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