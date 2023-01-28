В Палестине назвали теракт в Иерусалиме естественной реакцией на преступления Израиля

Основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа. Так палестинские организации прокомментировали совершенное нападение в заявлении от 28 января.

Взрывная война: теракты в Иерусалиме могут привести к эскалации Кто стоит за атаками на автобусных остановках и какой будет реакция Израиля «Операция в Иерусалиме стала воплощением воли палестинского народа противостоять оккупации и наказать военных преступников за их деяния»,— заявил Народный фронт освобождения Палестины (НФОП).

Также участники группы добавили, что их сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока палестинцы не избавятся от оккупации и не получат полные права на свободу и независимость.

Палестинское Исламское движение сопротивления (ХАМАС), под административным управлением которого находится сектор Газа, считает, что это был естественный ответ на убийства арабов в Дженине и он означает, что «битва с оккупантами продолжается».

27 января в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибло восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

Российское посольство в Иерусалиме сообщило об отсутствии информации о пострадавших в результате теракта в синагоге гражданах РФ. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.