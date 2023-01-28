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Нетаньяху на месте теракта заявил о принятии «незамедлительных решений»

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на место совершения теракта в Восточном Иерусалиме заявил о принятии ряда немедленных решений, реализация которых начнется немедленно, в ночь на 28 января, пишет Times of Israel.

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«Мы приняли нескольких незамедлительных решений о мерах, реализация которых начнется сегодня вечером. Наши сердца с семьями пострадавших. Я воздаю должное полицейским, которые так быстро приняли меры. Мы должны действовать решительно и хладнокровно. Я призываю людей не устраивать самосуд», — сказал премьер-министр.

Нетаньяху назвал нападение на посетителей синагоги «одним из самых жестоких, которые мы знали за последние годы».

Полицейский, застреливший террориста, встретился с Нетаньяху на месте происшествия. Он рассказал, что увидел, как автомобиль остановился, террорист вытащил оружие.

«Я продолжал быстро двигаться в его сторону, когда он начал стрелять в нас. Мы остановили патрульную машину, достали оружие, террорист перешел на другую сторону улицы. Мы выстрелили в него, и он упал. Мы приблизились и увидели, что он все еще двигается и пытается развернуть оружие в нашу сторону. Мы нейтрализовали его», — сказал офицер.

В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших семеро, восьмым стал нейтрализованный террорист.

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