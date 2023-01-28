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В Израиле 42 человека задержаны после теракта в Восточном Иерусалиме

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Полиция Израиля задержала 42 человека после теракта в Восточном Иерусалиме. Об этом написала газета The Times of Israel в субботу, 28 января.

Издание отмечает, что многие из задержанных являются родственниками и знакомыми 21-летнего жителя Восточного Иерусалима Алкама Хайри, совершившего теракт.

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«Полиция сообщила, что в связи с нападением были арестованы 42 человека, многие из которых являются родственниками или знакомыми террориста, 21-летнего Алкама Хайри, жителя Восточного Иерусалима, ранее не совершавшего преступлений, связанных с терроризмом», — отмечается в статье.

В частности, сообщается о вызове на допрос отца стрелявшего.

Накануне вечером Хайри подъехал на машине к синагоге в районе Восточного Иерусалима и открыл огонь по людям снаружи здания и другим прохожим. Позднее он был ликвидирован полицией при задержании.

В результате теракта погибло восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

28 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме.

В свою очередь основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

Так, представители палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС), под административным управлением которого находится сектор Газа, заявили, что это был естественный ответ на убийства арабов в Дженине и он означает, что «битва с оккупантами продолжается».

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