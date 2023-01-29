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Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Израиля и Палестины

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Фото: Global Look Press/Janine Schmitz
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 и 29 января провел телефонные разговоры с главами МИД Израиля и Палестины Эли Коэном и Риядом аль-Малики. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Лавров выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности.

«С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям», — говорится в заявлении.

Глава МИД РФ призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки.

Также в ходе разговоров министры обсудили перспективы развития ситуации в Ближневосточном регионе с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования.

27 и 28 января в Израиле произошла серия терактов.

Так, днем ранее в Восточном Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Стрельбу устроил 13-летний подросток, он уже допрошен. Во время нападения он был ранен свидетелями инцидента, а после отправлен в больницу.

За день до этого в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек, в том числе нападавший. Еще десять получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу. Позже полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек в ходе расследования этого теракта.

В свою очередь, основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

Как заявила «Известиям» стрингер из Иерусалима Николь Джансезьян, администрация сектора Газа сообщила о прекращении выполнения так называемого соглашения по безопасности. Она подчеркнула, что, по сути, это «практически объявление джихада».

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