«Известия» узнали подробности стрельбы в Восточном Иерусалиме

Полиция квалифицировала стрельбу на месте археологических раскопок «Город Давида» в Восточном Иерусалиме как теракт, власти считают это нападением на государство. Об этом в субботу, 28 января, заявила «Известиям» стрингер из Иерусалима Николь Джансезьян.

«Уже через несколько минут после первых сообщений о стрельбе полиция квалифицировала ее как теракт. А власти — как нападение на государство», — сообщила она.

Джансезьян рассказала, что в «Городе Давида» место стрельбы оцеплено за несколько сотен метров, по всему Иерусалиму усилены меры безопасности.

Стрингер напомнила, что это уже второй теракт за сутки — при том, что первый официально стал самым кровавым в стране за десять лет. По ее словам, после первого инцидента администрация сектора Газа заявила, что прекращает выполнять так называемое соглашение по безопасности.

«По сути, это практически объявление джихада. Власти Израиля заявили, что воспринимают новую угрозу очень серьезно», — подчеркнула она.

Ранее в этот день в Восточном Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Пострадали двое мужчин 22 и 45 лет, оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Позже стало известно, что стрельбу устроил 13-летний подросток, он уже допрошен. Во время нападения нападающий был ранен свидетелями инцидента и отправлен в больницу.

Днем ранее также в районе Восточного Иерусалима в результате теракта при стрельбе в синагоге погибло восемь человек. Еще 10 получили ранения. Нападение совершил 21-летний житель Восточного Иерусалима Алкам Хайри, после чего стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу. Он был ликвидирован при задержании.

28 января полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек в ходе расследования этого теракта.

В свою очередь основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.